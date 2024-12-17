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        Haberler Yaşam Munzur Dağları'nda çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi

        Munzur Dağları'nda çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi

        Munzur Dağları'nın zirvesinde, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) 'Nesli tükenme tehlikesi altında olan türler' listesinde bulunan çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 10:23 Güncelleme: 17.12.2024 - 10:23
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        Görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesi altında...
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        Erzincan'da doğal yaşamı gözlemleyen Meriç Yeter, Munzur Dağları'nda dronla görüntü alırken çengel boynuzlu dağ keçilerine rastladı.

        Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerde kırmızı listede yer alan 'Şamua' olarak da bilinen çengel boynuzlu dağ keçilerini görüntüleyen Yeter, bir süre hareketlerini takip etti.

        3 bin 300 metre rakımda karlı arazide bir süre beslenen keçiler, daha sonra gözden kayboldu.

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        #Munzur Dağları
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