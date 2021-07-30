Mumya filmi oyuncuları kimler? Mumya filmi konusu nedir? Merak konusu oldu. İşte Mumya filmiyle ilgili merak edilenler haberimizde...

MUMYA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?



Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis

MUMYA FİLMİ KONUSU

Sıkıca mühürlenmiş olan antik bir mezar yüzyıllardır unutulmuş bir çölde yatmaktadır. Ancak askeri bir operasyon sonucu keşfedilir ve açılır. Zamansız bir şekilde hayatı elinden alınan antik kraliçenin ruhu da uyanmış olur. Yüzyıllar boyunca büyüyen öfkesiyle günümüze uyanan kraliçe insanlığa boyun eğdirmeye ve kendisine yapılanları ödetmeye kararlıdır.