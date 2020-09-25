aKapatılan Zaman Gazetesi yazarı olan Mümtazer Türköne, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Mümtazer Türköne'nin de aralarında bulunduğu 11 eski Zaman Gazetesi yazarı hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açıldı. Mahkeme Türköne hakkında "silahlı terör üyeliği" suçundan indirimsiz 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Peki Mümtazer Türköne kimdir, kaç yaşında, nereli? Mümtazer Türköne hakkında...
MÜMTAZER TÜRKÖNE KİMDİR?
Mümtaz'er Türköne 1956 yılında, İstanbul'da dünyaya gelmiş, öğretim üyesi ve köşe yazarıdır.
1956 yılında İstanbul'da doğdu. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İdari Şubesinden mezun oldu. Aynı fakültede 1986'da yüksek lisans, 1990'da doktora yaptı. 1993 yılında doçent oldu.
1980 öncesinde milliyetçi görüşleriyle tanınan Türköne, Zaman gazetesinde köşe yazarlığı yapmakta idi. Zaman gazetesine atanan kayyum sonrası yayın hayatına yeni başlayan Yarına Bakış gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı. 1980 Askeri Darbesi’nden sonra tutuklanan Türköne Ankara Mamak Cezaevi'nde yatmıştır, bu dönemde ağır işkencelere maruz kalmıştır. Aynı zamanda 2007 yılında TRT 1'de gazeteci Emre Aköz ve spiker Tülay Tüzün ile Gündeme Dair isimli bir tartışma programı yapmıştır. Ayrıca gazeteci Faruk Mercan ile birlikte Endaze adlı tartışma programı da hazırlamıştır.
12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstanbul milletvekili aday adayı olmuştur.
21 Aralık 2011 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Prof. Mümtaz’er Türköne, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliklerine getirilmiştir. Göreve getirildikten sonra Atatürkçülük ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından tepki alan Türköne, 5 Ocak 2012 tarihinde görevinden istifa etmiştir.
İlk eşi Doç. Dr. Mualla Kavuncu, ikinci eşi ise Özlem Piltanoğlu Türköne idi. Özlem Piltanoğlu ile de boşanmıştır.
Yazar (12 Kitap)
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