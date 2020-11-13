Mumbar dolması ya da bumbar dolması, koyunun kalın bağırsaklarının iç harç ile doldurulmasıyla yapılan bir çeşit dolma. Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinin büyük çoğunluğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı illerinde yapılmaktadır. Yazın pek tercih edilmeyip, kışın daha fazla tüketilir. Peki Mumbar dolması tarifi, nasıl yapılır? MasterChef Mumbar dolması tarifi ve malzemeleri

MUMBAR DOLMASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

temizlenmiş kuzu bağırsağı

pirinç

domates salçası

biber salçası

isot

acı toz biber

kimyon

zeytinyağı

tuz

karabiber

kuru nane

yarım kuru soğan

kırmızı soğan

yağsız dana kıyması

maydanoz

sumak

MUMBAR DOLMASI NASIL YAPILIR?

Bir mayonez tenceresine pirinç, domates ve biber salçası, yağsız dana kıyması ve bütün baharatları ekleyin, güzelce harmanlayın.

Yarım (küp şeklinde doğranmış) soğanı ve maydanozu ekleyin.

Kuzu bağırsaklarının içine çok sıkı olmayacak şekilde karışımı doldurun.

Bağırsağın her iki tarafına düğüm atın.

İki saat orta ateşte pişirin.

SALATA İÇİN

Piyazlık doğranmış kırmızı soğanı tuz ile öldürün. Küp şeklinde domatesleri doğrayın. Maydanozları incecik kıyılmış şekilde hepsinden bir salata elde edin ve mumbar dolması ile servis edin. Afiyet olsun.