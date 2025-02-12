Mülkiye müfettişlerinin raporuna göre yetki Bolu İl Özel İdaresi’nde

Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de 78 kişinin can verdiği yangın faciası ile ilgili soruşturma sürerken İçişleri Bakanlığı’nın ön inceleme raporuna dair detaylar ortaya çıktı. T24’te yer alan habere göre raporda, Grand Kartal Otel’in İl Belediyesi sınırları dışında İl Özel İdaresinin yetki alanında olduğu belirtildi.

Bununla birlikte, raporda İl Özel İdaresi’nin yetki ve imtiyazlarına yönelik olarak, “5302 sayılı İl Özel idaresi Kanunu'nun 7'nci maddesinde İl Özel İdaresinin yetki ve imtiyazları sayılmıştır. Bu yetkilerden birisi de maddenin (g) bendinde düzenlendiği üzere belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermek ve bu işyerlerini denetlemektir” denildi.

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3 ADET RUHSAT

Raporda, İl Özel İdaresince; Grand Kartal Otel için 26 Kasım 2007, 3 Mart 2008 ve 29 Aralık 2015’te olmak üzere 3 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlendiği yer aldı. Raporda, ruhsatların adres ve şirket ismi değişikliklerinden dolayı değiştirildiği ve her seferinde bir önceki ruhsatın iptal edildiği vurgulandı.

5 AYRI DENETİM

Raporda, otelin Bolu İl Özel İdaresi’nce 17 Mart 2011, 28 Ocak 2016, 21 Ocak 2019, 8 Şubat 2021 ve 14 Şubat 2024 tarihleri olmak üzere 5 kere denetlendiği bilgisi yer aldı. Mutfak bölümleri, gıda hazırlama gıda muhafazası, içme ve kullanma suyu temin şekli analiz raporu, havalandırma sistemi, personel hijyeni ve gıda güvenliği alanlarında denetim yapıldığı belirtildi. Denetim yapan personelin sağlık teknisyeni ve gıda mühendisi olması sebebiyle kendi alanlarında denetim yaptıkları bilgisi yer aldı. Bu denetimlere dair her yıl denetleme yapacak komisyonun oluşturulması için Ruhsat Denetim Müdürlüğü’nce İl Özel İdaresi Sekreteri’nden “olur” alındığı ifade edildi.

YANGIN KONUSU

Raporda, İl Özel İdaresi’nin denetimlerde yangın güvenlik önlemlerinin güncelliğini koruyup korumadığının anlaşılabilmesi için yeni bir belge isteyebileceği aktarıldı. Raporda ayrıca, İl Özel İdaresi’nin resen harekete geçerek bu belgeyi düzenleme yetkisi olan kurum ile yazışma yapmasına engel bir durumun olmadığı belirtildi.

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Raporda, otelde belli dönemlerde denetim yapıldığı, ancak yapılan denetimlerin içeriğinin doğru ve etkin bir şekilde planlanmadığı ifade edildi.

HUKUKEN SORUMLU Bu nedenlerden dolayı, gözetim, sevk ve idare yetkisini etkin bir şekilde kullanmayarak, denetime ilişkin eksikliklerin zamanında tespit edilmesi için gerekli kararları almadığından Genel Sekreter Sırrı Kösterili’nin hukuken sorumluluğu olduğu belirtildi. Ayrıca, görev, yetki ve çalışma yönergesinde uzunca bir süreden beri kendisine bağlı birim olarak çalışan ruhsat ve denetim müdürlüğünün yaptığı iş ve işlemlerinden olan işyeri açma ve çalışma ruhsatı denetimlerinden kendi yaptığı evrak sevk işlemleri ile haberi olmasına rağmen, içerikleri konusunda asgari özeni göstermediği, 6 ay aralıklarla yaptığı müdürlük denetimlerinde sadece istatistiki verilere bağlı kalarak, iş ve işlemlerin esasına girmeden denetime ilişkin eksikliklerin zamanında tespit edilmesi için gerekli kararları almadığından Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal’ın da hukuken sorumlu olduğu ifade edildi. Raporda, Kösterili ile Bal hakkında soruşturma izni verilmesi gerektiği belirtildi. Her iki isim savcılık soruşturması kapsamında da tutuklanmıştı.