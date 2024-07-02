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        Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de

        Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle 302 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 02:52 Güncelleme: 02.07.2024 - 03:03
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        302 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi
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        Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 302 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, 10'u İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatında, 292'si ise Vali Yardımcısı ve Kaymakam olarak Taşra Teşkilatında olmak üzere 302 Mülki İdare Amirinin görev yeri değiştirildi.

        AA'nın haberine göre; söz konusu karar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince alındı.

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