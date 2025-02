Mülk Suresi okunuşu ve anlamı! Mülk Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, tefsiri ve okunuşu

MÜLK SURESİ OKUNUŞU

MÜLK SURESİ ANLAMI

(1)Mutlak hükümranlık elinde olan Allah aşkındır, cömerttir ve O’nun her şeye gücü yeter.

(2)Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan O’dur. O, güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.

(3) Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O’dur. Rahmânın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?

(4) Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak; (kusur arayan) göz aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir.

(5) Gerçek şu ki biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık.

(6) Rablerini inkâr edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri!

(7) Oraya atıldıklarında, onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler.

(8) Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak! Oraya her bir grup atıldıkça, muhafızları onlara, "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar.

(9) Şöyle cevap verirler: "Evet, doğrusu bize bir uyarıcı (peygamber) gelmişti; fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve ‘Allah hiçbir şey göndermemiştir; siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz!’ demiştik."

(10) "Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkûmları arasında olmazdık!" diye de ilâve ederler.

(11) Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkûmları artık rahmetten mahrumdurlar.

(12) Görmedikleri halde rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir.

(13) Sözünüzü ister gizleyin isterse açığa vurun; unutmayın ki O, kalplerin içindekini bilmektedir.

(14) Yaratan bilmez olur mu? O, bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır.

(15) Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O’dur. Üzerinde dolaşın ve Allah’ın rızkından yiyip için; (ama unutmayın ki) dönüş yalnız Allah’adır.

Mülk Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 67. suresi olup 30 ayetten oluşur ve Mekke'de nazil olmuştur. Allah'ın kudretini ve evrenin yaratılışındaki ilahi hikmeti vurgulayan önemli bir metindir. Surenin ana teması, Allah’ın evreni yaratan ve ona hükmeden yegâne güç olduğudur. Aynı zamanda insanları ahiretteki hesap gününe hazırlamak ve onları Rablerinin gücünü düşünmeye sevk etmek amacıyla gönderilmiştir. İnsanlara, dünya hayatındaki her şeyin geçici olduğunu ve asıl kalıcı olanın ahiret hayatı olduğunu hatırlatır.

(28) De ki: "Beni ve beraberimdekileri Allah öldürse bizi esirgerse de (âhiret ümidimiz bâkidir); peki söyler misiniz, inkârcıları (âhiretteki) can yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir?"

(19) Üstlerinde kanatlarını aça kapaya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları (havada) rahmândan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir.

Mülk Suresi evrenin yaratılışı, gezegenlerin düzeni, yeryüzündeki varlıkların yerleştirilmesi gibi kainata ait öğeler içerir. Allah'ın her şeyin sahibi ve hâkimi olduğu mesajını verir. İnsanları Rablerinin kudreti karşısında derin bir hayranlık ve teslimiyet içinde olmaya davet eder. Bu suredeki "Görmediler mi?" gibi sorular, insanları düşünmeye ve tefekkür etmeye yönlendirir. Özellikle inkarcıları ve ahirete inanmayanları uyarma amacıyla pek çok örnek ve hatırlatmalar bulunur.

Surenin başında Allah’ın evreni yaratma kudreti vurgulanır ve yaratılışın mükemmel düzeni karşısında insanlara her şeyin bir ölçü ve hikmete dayandığı hatırlatılır. Yaratılışın sadece fiziksel değil, manevi bir düzeni de barındırdığına dikkat çekilir. Bu düzenin insanlardan beklentisi her şeyin Allah tarafından yaratıldığını ve bu evrendeki her olayın bir amacı olduğunu fark ederek teslimiyet içinde yaşamaktır.

Surenin devamında Allah’ın zulmün ve kötülüğün ortaya çıkmasına izin vermediği, aksine her şeyin en güzel şekilde yaratıldığı ifade edilir. Ahirette insanların yaptıkları amellerin karşılığını alacakları hatırlatılır. Dünya hayatındaki sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğine dair bir uyarıdır. Ahiretteki sonsuz hayatı göz önünde bulundurmak insanlara gerçek anlamda bir yön verme amacı taşır.