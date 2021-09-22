"BÖYLE BİR ÖZLEM ZAMANLA GÜZELLEŞİR Mİ BİLMEM"

Şensoy babasının vefatının ardından ilk kez paylaşımda bulundu. Oyuncu, babası ve kardeşi Derya Şensoy ile yayınladığı karelere, "Canım Babam, 22 gün olmuş sen gideli ve 16 gündür kucağımda canımız kızımız… Seni en yakışan biçimde uğurlarken, kızımızı en güzel şekilde karşılamaya çalıştık. Böylesi teğet geçişinizi belki zamanla daha iyi anlamlandıracağım. Seni çok özlüyorum. 'Özlemek güzeldir' dersin sen; böyle bir özlem zamanla güzelleşir mi bilmem ama dilerim biraz olsun kolaylaşır. Seni çok seviyorum…" notunu düştü.