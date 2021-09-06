Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu

Müjgan Ferhan Şensoy bugün doğum yaptı. Üç yıl önce müzisyen Cem Öğet ile nikah masasına oturan oyuncu, kızına Pera adını verdi.

"PERA, KESİŞEN HAYATLARIN SAHİBİYDİ"

Müjgan Ferhan Şensoy, "Bundan 5-6 yıl Cem ile konuştuğumuz bir şeydi; bir gün bir kızımız olursa adı “Pera” olsun dedik. İkimizin hem ayrı ayrı hem de kesişen hayatlarının ev sahibiydi Pera. Aradan geçen yıllar içinde tatlı Pera kızlar çıktı karşımıza, çoğu zaman birbirimize çaktırmadan içimizden aynı şeyleri geçirdik sanırım. Bebeğimizin kız olduğunu öğrendiğimiz doktor kontrolünde birbirimize baktık, Cem kulağıma eğilip 'Pera geliyor' dedi" ifadelerini kullanarak, bebeğinin adını duyurmuştu.