Müjdemi İsterim konusu ve oyuncuları: Müjdemi İsterim nerede çekildi?
Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı film Müjdemi İsterim televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Film hakkında, "Müjdemi İsterim filmi nerede çekildi, filmdeki orman evi nerede?" soruları gündeme geldi. İşte Müjdemi İsterim filmi hakkında merak edilenler...
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Müjdemi İsterim filmi konusu ve oyuncuları gündeme geldi. Ömer Faruk Yardımcı yapımcı koltuğunda otururken, Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür ve İlker Aksum'un filmin başrollerini paylaşıyor. Peki, Müjdemi İsterim filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...
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MÜJDEMİ İSTERİM KONUSU NE?
Müjdemi İsterim, kendilerini bir anda bir cinayet davasının içinde bulan Bulut ve Müjde'nin hikayesini konu ediyor. Bulut, Leyla ile nişanlanmadan bir gün önce Müjde'nin çalıştığı kulübe gittiğinde, eski sevgilisi ile karşılaşır ve onun hamile olduğunu öğrenir. Genç kadın Bulut'u, Leyla'dan ayrılmaması durumunda, basına konuşmakla tehdit eder.
Ne yapacağını bilemeyen Bulut, nişanından kaçmaya karar verir. Ancak kaçarken davetsiz bir misafirle karşılaşır. Müjde, Bulut'un arabasına saklanmıştır. Çok geçmeden ikili, nişanda bir cinayet işlendiğini, bu yüzden de polisin peşlerinde olduğunu öğrenir. Bulut ve Müjde, suçsuz olduklarını kanıtlamak için cinayeti kendi imkanları ile çözmeye karar verir.
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MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Müjdemi İsterim İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Beylerbeyi semtinde çekildi. Filmin farklı mekanları için başka semtler de tercih edildi.
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MÜJDEMİ İSTERİM OYUNCULARI
Ahmet Kural,
Ecem Erkek,
Mehmet Özgür,
İlker Aksum,
Bestemsu Özdemir,
Levent Özdilek,
Hakan Bilgin,
Lale Başar.