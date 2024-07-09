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        Müjde Uzman, sahneye çıktı

        Ünlü oyuncu Müjde Uzman, bir plajda sahneye çıkıp Sıla şarkısı söyleyerek eğlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 09:55 Güncelleme: 09.07.2024 - 09:55
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          SHOW TV'nin rekortmen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Alev'i Müjde Uzman, Çeşme'deki tatil sırasında bir plajda sahneye çıktı.

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          39 yaşındaki ünlü oyuncu, çıktığı sahnede Sıla'nın '...dan Sonra' adlı şarkısını seslendirdi.

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          O anlarda oldukça eğlendiği gözüken Müjde Uzman, 972 bin takipçili sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi.

          Fotoğraflar: Instagram

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