Müjde Uzman: Galibiyet pozu
Beşiktaş, Kadın Futbol Süper Ligi 8'inci haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederken, ünlü oyuncu Müjde Uzman da maçta arkadaşı Başak Gündoğdu'ya destek verdi ve galibiyet pozu paylaştı
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Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.
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Maçın heyecanını tribünden takip edenler arasında, Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen ünlü oyuncu Müjde Uzman ve oyuncu Selin Türkmen de yer aldı.
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Beşiktaş'ın forvet oyuncusu ve kapatanı Başak Gündoğdu'nun yakın arkadaşı olan Uzman, maç boyunca arkadaşına destek verdi.
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Müjde Uzman, o anları sosyal medya hesabında takipçileriyle de paylaştı.
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Uzman, Başak Gündoğdu ve Selin Türkmen ile birlikte galibiyet pozu verdi. Uzman, sosyal medya paylaşımında "Galibiyet pozu" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram