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        Haberler Magazin Müjde Ar'dan genç oyunculara tavsiye: İnandıkları şeyin peşinden gitsinler - Magazin haberleri

        Müjde Ar'dan genç oyunculara tavsiye: İnandıkları şeyin peşinden gitsinler

        Müjde Ar, Cannes'a giden Türk oyuncuların kıyafetleriyle gündem olmasını değerlendirdi. Genç oyunculara tavsiyede bulunan Ar; "İnandıkları şeyin peşinden gitsinler" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 11:40 Güncelleme: 30.05.2024 - 11:40
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        "İnandıkları şeyin peşinden gitsinler"
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        Usta oyuncu Müjde Ar, İstinye'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ar'a Cannes'a giden Türk oyuncuların kıyafetlerinde gündem olması ve eleştirilmesi soruldu.

        "GENÇLERİMİZİ ÇOK SEVİYORUM"

        Konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren ve genç oyunculara tavsiyede bulunan Müjde Ar; "Ben gençlerimizi çok seviyorum. İnandıkları şeyin peşinden gitsinler. 'Eleştirebilir miyim, beğenilir miyim?' diye düşünmesinler. Bunlar her zaman olacak şeyler, biraz daha hoşgörülü olmak lâzım” dedi.

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