"ALLAH SABIR VERSİN"



Dizi ve filmlerden sürekli teklif aldığını söyleyen Müjde Ar, "Şu an herhangi bir sette çalışamam. O şartlarda çalışan herkese Allah sabır versin. Beni cezbedecek herhangi bir yapım olmuyor. Sağ olsunlar arayıp soruyorlar ama ben o yapımlarda oynamam" dedi.