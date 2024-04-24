Müjdat Gezen, 'Güldür Güldür Show'da
SHOW TV'nin, yapımını BKM'nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran 'Güldür Güldür Show' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle cumartesi akşamı ekrana gelecek. Türk tiyatrosu ve sinemasının usta ismi, duayen sanatçı Müjdat Gezen, 'Güldür Güldür Show'un yeni bölümünde izleyicilerin karşısına çıkacak
SHOW TV'nin 11 sezondur izleyicileriyle buluşmaya devam eden programı 'Güldür Güldür Show', yine kahkahanın değişmeyen adresi olmaya devam edecek.
Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da; Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Uğur Bilgin, Aylin Kontente, Erdem Yener, Mahir İpek, Aziz Aslan, Özgün Aydın, Açelya Topaloğlu, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Toygan Avanoğlu, Özgün Bayraktar, Ayça Koptur, Fatih Öztürk, Hasibe Özlem Eren yer alıyor.
'Güldür Güldür Show', Müjdat Gezen’in konuk olduğu 372'nci bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de...