İlçe kaymakamlığına bağlı olarak çalışan Muhtarlık saat kaçta açılıyor? Muhtarlık saat kaçta kapanıyor? İşte Muhtarlık 2020 açılış ve kapanış saatleri ile ilgili merak edilenler.

Muhtarlık Çalışma Saatleri Nedir?

Muhtarlık hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili molası olan 12:00'a kadar hizmet vermeye devam eder, 1 saat olan öğle tatilinin ardından saat 13:00'den akşam kapanış saati olan 17:00' ye kadar mesaiye devam ederler.

Corona Tedbirleri Çerçevesinde Muhtarlık Çalışma Saatleri Nedir?

Muhtarlıklar Corona tedbirleri kapsamında da çalışma saatlerinde hiçbir değişiklik yapmaksızın hizmet vermeye devam etmiştir.

Muhtarlık Öğle Saati Açık mı?

Muhtarlıklar öğlen saati olan 12:00 ile 13:00 arasında yemek arası verdiklerinden dolayı bu bir saat içerisinde kapalıdır.

Muhtarlık Hafta Sonu Açık mı?

Muhtarlıklar hafta sonları yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalı olmalarından dolayı hizmet vermemektedir.

Muhtarlık Resmi Tatil Günleri Açık mı?

Muhtarlıklar resmi tatillerde ve dini bayramlarda kapalı olduklarından dolayı hizmet vermemektedir.

Muhtarlık İletişim Bilgileri

Şirket Unvanı: Muhtarlıklar TC İlçe Kaymakamlığına bağlı olarak hizmet verir Ticari unvanları bulunmamaktadır.

Sorumlu Kişi: TC İlçe Kaymakamlığı

Muhtarlık Adresi: Her köy ya da mahalle muhtarlarının adresi farklıdır.

Muhtarlık Telefonu: Her muhtarlığın kendisine ait telefon numarası bulunmaktadır.

Muhtarlık Faks Numarası: Her muhtarlığın faks numarası farklıdır.