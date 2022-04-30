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Türk sinemasının ve çağdaş Türk tiyatrosunun yapılanmasında önemli rolü olan Muhsin Ertuğrul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Muhsin Ertuğrul (1892 - 1979)

Anma törenine, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Müdür Yardımcıları Oytun Askeroğlu ve Mehmet Karaosmanoğlu’nun yanı sıra Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Emrah Özertem, Can Başak’ın da aralarında olduğu Şehir Tiyatroları sanatçıları Zihni Göktay, Emin And, Uğurtan Atakan, Onur Demircan, Tankut Yıldız ve Erkan Akkoyunlu katıldı.

Törende, sırasıyla Zihni Göktay, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Uğurtan Atakan ve Emin And birer konuşma yaptı. Söz alanlar Muhsin Ertuğrul’un Türk Tiyatrosu için önemine değindiler, onun bıraktığı Şehir Tiyatroları mirasına nasıl katkıda bulunduklarını ve bulunmaya devam edeceklerini anlattılar.

Muhsin Ertuğrul'a 23 Nisan 1979'da Ege Üniversitesi tarafından fahri doktor payesi verildi. Ertuğrul, unvanını almak ve sanat yaşamının 70'inci yıl kutlamalarına katılmak üzere gittiği İzmir'de 29 Nisan 1979'da kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Muhsin Ertuğrul'un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Muhsin Ertuğrul'un Nazım Hikmet ile birlikte çektiği 1933 yapımı 'Leblebici Horhor Ağa' adlı film, 2'nci Venedik Film Festivali'nde 'Onur Madalyası' ile ödüllendirilerek Türk sinemasının uluslararası platformda kazandığı ilk ödül oldu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünü yönetmek üzere Ankara Devlet Konservatuvarı Tatbikat Sahnesi'nin başına getirilen Muhsin Ertuğrul, İstanbul Şehir Tiyatroları Başrejisörlüğü görevinde de bulundu. Bu görevleri sırasında birçok sanatçı yetiştiren Muhsin Ertuğrul, oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcı olarak sanatın her dalında üretimde bulundu.

Oyunculuk... 8

Yönetmenlik... 21

Senaristlik... 15

Yapımcılık... 3