Muhlis Türkmen arşivi Salt Araştırma’da çevrimiçi erişime açıldı

Salt, mimar ve eğitimci Muhlis Türkmen’in (1923-2014) arşivini çevrimiçi erişime açtı.Kalebodur desteğiyle yürütülen Salt Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi çalışmaları kapsamında dijitalleştirilip kataloglanan koleksiyon , Muhlis Türkmen’in kişisel ve mesleki dokümanlarını içeriyor. Hayatının büyük bir kısmında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde (daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi) öğretim üyesi olan Türkmen’in mimari projelerine dair çizim ve fotoğraflar, arşivde öne çıkan malzemeler arasında yer alıyor. İncelemek için: archives.saltresearch.org .

REKLAM advertisement1 REKLAM Muhlis Türkmen Hakkında 1923 doğumlu Muhlis Türkmen, 1946’da Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü’nü bitirir. Aynı yıl bölümün kadrosunda asistanlık görevine başlar. 1969’da profesör unvanını alır. 1982’de Mimar Sinan Üniversitesi’ne dönüşecek kurumda açılan Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Anasanat Dalı’nın başkanlığını 1990 yılına kadar sürdürür. 2003’e dek çeşitli üniversitelerde eğitimcilik yapan Türkmen, 2014 yılında İstanbul’da vefat edene kadar birçok mimari proje tasarlar. 1958 Brüksel Dünya Fuarı Türkiye Pavyonu, 1964 yılına tarihlenen Lizbon’daki Türkiye Büyükelçiliği ve 1967-1972 yıllarında tasarlanan İzmir Resim Heykel Müzesi, Türkmen’in dâhil olduğu mimari projeler arasındadır.

Salt Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi Salt Araştırma bünyesinde derlenen ve 2 milyonun üzerinde belgeyi içeren dijital arşiv koleksiyonları “Sanat”, “Mimarlık ve Tasarım” ile “Kent, Toplum ve Ekonomi” alanlarını kapsar. Mimarlık ve Tasarım Arşivi’ndeki koleksiyonlar, 20. yüzyıl Türkiye’sinde mimarlık ile tasarımın gelişimine katkı sunmuş uzmanların mesleki ve kişisel arşivlerinde bulunan eskiz, çizim, yazışma, sözleşme, rapor, harita, fotoğraf, dia, ses kaydı, video gibi 180.000’i aşkın belgeyi bir araya getirir.