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Muhlis Asan'ın hayati tehlikesi devam ediyor

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavisi 9 gündür yoğun bakımda bulunan Muhlis Asan'ın hayati tehlikesi devam ediyor. Asan'ın hayati tehlikesinin sürmesinin ana nedeni kalbinin 7 dakika durması sonucu beyninin ve akciğerlerinin önemli ölçüde zarar görmesi

Giriş: 24.01.2023 - 07:15 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ünlü oyuncu Muhlis Asan’ın hayati tehlikesi devam ediyor. Asan, dün bir gözünü açmasına rağmen doktorları, kalbinin 7 dakika durmasından dolayı beyni ve akciğerleri ciddi ölçüde hasar gördüğü için hayati tehlikesinin sürdüğünü dile getirdi. 

  • Muhlis Asan, 16 Ocak’ta ‘Unutma Bizi’ adlı tiyatro oyununun galasında rahatsızlanmıştı. O anlarda kalp krizi geçirdiğinin farkına varmayan Asan, bir süre sonra kendini iyi hissetmediğini belirterek arkadaşlarına, “Kendimi iyi hissetmiyorum, oyuna kalamayacağım” diyerek salondan ayrıldı. Oyunu izleyemeden evine döndükten sonra rahatsızlığının artması üzerine ablası tarafından hastaneye kaldırıldı. 

  • Muhlis Asan’ın 7 dakika boyunca duran kalbi hastanede yapılan müdahaleyle tekrar çalıştırıldı. Yoğun bakıma alınan Asan, önlem amaçlı olarak 9 gündür uyutuluyor. 

    Muhlis Asan, sağlık durumunun kontrolden geçirilmesi için her gün öğlen saatlerinde uyandırılıyor. 

  • Muhlis Asan, yapılan son kontrollerde bir gözünü açsa da bilincinin yerinde olmaması nedeniyle doktorlarını sağlık durumu hakkında fazla umutlandırmadı. Muhlis Asan’ın ne kadar uyutulacağı konusu ise belirsiz. Doktorları, bu konuda Asan’ın ailesine kesin bir bilgi veremiyor. 

     

  • MUHLİS ASAN KİMDİR?
    1958'de Iğdır'da dünyaya gelen Muhlis Asan, ilk profesyonel oyunculuk kariyerine 1976'da 18 yaşındayken Erkan Yücel’in Ankara Halk Tiyatrosu bünyesinde başladı.

    Muhlis Asan, 'Hamdi Ne Umdu Ne Buldu', 'Halkın Gücü', 'Deprem' ve 'Zulüm' gibi oyunların yanı sıra 1982 ve 1986 arasında Lale Oraloğlu Tiyatrosu’nda 'Alman Gelin' ve 'Yıl 1921' oyunlarında sahneye çıktı. Zafer Diper’e ait Bizim Tiyatro’da ise 'Woyzeck Oyunu', Müjdat Gezen’le 'Gırgıriye Müzikali', Abdullah Şahin Nokta Tiyatrosu, 'Ne Yazık ki Namuslu' ve 'Sarı Çizmeli Oyunları'nda da rol aldı.

    Muhlis Asan'ın rol aldığı TV dizileri;
    1987 – Elif Ana – Ayşe Kız
    1987 – Mesela Muzaffer
    1992 – Mahallenin Muhtarları
    1993 – Evlere Şenlik
    1993 – Saygılar Bizden (Ağa’nın Adamı)
    1994 – Hangimiz Eşek
    1998 – Dış Kapının Mandalları
    1998 – Utanmaz Adam
    1999 – Bücür Cadı (Akif)
    1999 – Hicran
    1999 – Kurtlar Sofrası
    1999 – Küçük Besleme
    1999 – Çarli (Soyguncu)
    2000 – Hırsızın Oğlu (Köfteci Cemil)
    2000 – Yedi Numara (Vefa Mundar)
    2000 – Üvey Baba (Musa)
    2001 – Yılan Hikayesi (Bakkal)
    2002 – Derya & Deniz (Beşik Kertmesi)
    2002 – En Son Babalar Duyar (Nuri)
    2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı
    2004 – Hayatın İçinden (Kapıcı)
    2008 – Arka Sokaklar
    2008 – Akasya Durağı
    2013 – Aşk Emek İster (Necip Usta)

    Muhlis Asan'ın rol aldığı sinema filmleri;
    1984 – Kaşık Düşmanı (Köylü)
    1986 – Asiye Nasıl Kurtulur (Lokantacı)
    1986 – Cilalı İbo Maceralar Peşinde
    1986 – Kıratlı Süleyman
    1986 – Üç Halka Yirmibeş (Ziya)
    1987 – Hasret (Ufaklık)
    1987 – Çark (İşçi)
    1990 – Benim Sinemalarım
    1990 – Camdan Kalp (Otel Katibi)
    1991 – Umut Hep Vardı (Bektaş)
    1992 – Kurşun Adres Sormaz (Kan Davalı)
    1993 – Hayat Kavgası (Satıcı Niyazi)
    1993 – Rumuz Sev Beni
    1993 – Uzun Gece / Eshab-ı Kehf (Debernuş)
    1993 – İbrahim Gülşeni Hz. (Yahya)
    1994 – Garip Bir Kolleksiyoncu (Hulusi’nin Akrabası)
    1995 – Böcek (Garson)
    1995 – Sen Başkasın (Köylü)
    1997 – Ah Nalan Ah (Pavyon Müşterisi)
    1997 – Kolsuz Bebek (Murteza)
    1997 – Çökertme
    2000 – Abuzer Kadayıf
    2000 – Bedel
    2000 – Muhallebicinin Oğlu (Sedat)
    2001 – Fotoğraf (Postacı)
    2002 – Sır Çocukları (Kan Davalı)
    2003 – Ah İpliler Vah İpsizler (Bekçi)
    2006 – Kınalı Kuzular: Bedeli Çanakkale'de Ödendi (Görevli)
    2008 – Fırtına
    2008 – Öldür Onu (Şerif)
    2014 – Madımak: Carina’nın Günlüğü (Aziz Nesin)
    2014 – İçimdeki İnsan (Çaycı Ahmet)
    2015 – Demir Atlı Gringo
    2015 – Mavi Gece
    2015 – Türk Lokumu
    2016 – Oldu mu Şimdi? (Himmet)
    2017 – Aşka Geldik (Musti)
    2017 – Çılgın Kolej

    1998'de 'Utanmaz Adam' dizisi ve 2008'de 'Fırtına' isimli sinema filminin oyuncu seçimlerinde cast direktörü olarak görev almıştır. 'Ayrıca Hanım', 'Benim Sinemalarım' ve 'Camdan Kalp' adlı sinema filmlerinin ise yapım ekibinde yer aldı.

     

     

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