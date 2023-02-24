"EN SON DÜN HABER ALDIK, HİÇBİR SIKINTISI YOKTU"

Kahreden haberle geldiği olay yerinde büyük üzüntü yaşayan baba Maşallah Kartal, "Benim küçük oğlumdu. En son dün sabah 09.00'da görüştük. Yataktan kalkıp 'Ben markete gideceğim' dedi. Ben de inandım sonra markete gittim sorduğumda markete gelmedi dediler. Sonra onu aramaya başladım 5-6 kere aradım cevap vermedi. Her zaman cevap veren biriydi hiç kimseye cevap vermedi. Saat 15.00'a kadar aradık sonra telefon kesildi. Bu sabaha kadar aradık aradık ulaşamadık. En son dün haber aldık. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Erzurum'da makine mühendisi okuyordu" dedi.