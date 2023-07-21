YKS2023 MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI AÇIKLANDI MI?

2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından belli olacak.

YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.