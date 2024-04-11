Muhbirlik yapmadı öldürüldü!

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Olay, İstanbul'da meydana geldi.

İstanbul'da bir genç arkadaşını ispiyonlamadığı için öldürüldü.

Bir adamın peşine düşen şehir eşkıyaları onu bulmak için arkadaşına telefon edip nerede olduğunu sordu.

Cevap alamayınca öfkelenerek o genci öldürdü.