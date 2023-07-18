Muharrem ayı ve aşure günü tarihleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Muharrem ayı Hicri takvime göre yılın ilk ayı olarak kabul edilmektedir. Muharrem ayının 10'uncu gününe denk gelen Aşure günü için bekleyiş başladı. Peki, "Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2023 Aşure günü ne zaman?" İşte 2023 Muharrem ayı ve aşure günü tarihleri...