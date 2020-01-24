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Norveç İstatistik Ofisinin (SSB) yayımladığı rapora göre, 2019'da Oslo'da doğan erkek bebeklerde 11 yıldır olduğu gibi en çok tercih edilen isim Muhammed oldu.

AA'nın haberine göre Norveç genelinde ise en çok tercih edilen erkek bebek ismi Jacob olurken, bu adı Lucas ve Filip takip etti.

Erkek çocuklarının yüzde 20'sine İncil'de geçen kutsal kişilerin adlarının konulması dikkati çekti.

Muhammed, 2017'de İsveç'in Malmö kentinde en çok konulan isim olurken aynı yıl İngiltere ve Galler'de de en fazla tercih edilen isimler listesinde 10'uncu sırada yer almıştı.