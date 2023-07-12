Muhallebili havuçlu kek tarifi: Muhallebili havuçlu kek nasıl yapılır, malzemeleri neler?

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Ortaya damaklarda iz bırakan hafif bir tatlı çıkıyorken muhallebili havuçlu kek nasıl yapılır sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından merak edilir. İşte çok sevilen tatlının yapım aşamaları…

Kaç kişilik: 8 porsiyon

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 35 dakika

Kalori: 1 porsiyon 500 kcal

MUHALLEBİLİ HAVUÇLU KEK MALZEMELERİ

İşte muhallebili havuçlu kek malzemeleri;

Kek için;

3 adet yumurta

1 su bardağı rendelenmiş havuç

1 su bardağı şeker (200 gram)

1 veya 2 su bardağı sıvı yağ (100 ml)

2 su bardağı un (260 gram)

1,5 paket kabartma tozu

2 veya 2 su bardağı ceviz içi

2 çay kaşığı tarçın

Muhallebi için;

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1 ya da 2 su bardağı şeker

2,5 yemek kaşığı tepeleme un (50 – 60 gram)

1 paket vanilin

4 su bardağı süt (800 ml)

MUHALLEBİLİ HAVUÇLU KEK NASIL YAPILIR?

İşte muhallebili havuçlu kek yapımı;

Rendelenmiş havuçları kâğıt havluya sarın ve nemini alın. Keki hazırlarken o sırada havlu içinde beklesin.

Şeker ve yumurtayı en az 5 dakika kadar çırpın. Sıvı yağ ve sütü bu karışımın üzerine ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Kabartma tozu, elenmiş un ve tarçını da bu karışımın içine ekleyin. Bu sırada çırpıcıyı düşük devreye alarak birleşinceye dek çırpın.

Ardından nemini aldığınız havuçları ve ufaladığınız ceviz içini bu karışıma dâhil ederek karıştırın.

Yağlayıp unladığınız kelepçeli kek kalıbına hazırladığınız harcı dökün.

Önceden ısıttığınız 170 derecelik fırında 15 dakikalık ayarda pişirin. Arada kürdan testi uygulayabilirsiniz.

Bu sırada muhallebiyi hazırlamak üzere unu tencereye alın ve 4 dakika kadar kısık ateşte kokusu çıkana kadar kavurun. Sonrasında şekeri ekleyerek 2 dakika kadar kavurun.

Sütü ekleyerek boza kıvamını alana dek pişirin. Yaklaşık 10 dakika sonra hazır olunca ocaktan alın, vanilin ekleyin ve soğumaya bırakın.

Soğumuş muhallebiyi kekin üzerine dökerek soğumak üzere buzdolabına koyun.

Servis öncesi kalıbın kenar kısımlarını bıçakla sıyırın ve kelepçeli kısmı aşağıya çekin.

Arzuya göre dilimleyerek servis edin.

Afiyet Olsun.