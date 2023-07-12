Limonlu kek tarifi: Evde limonlu kek nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Limonlu kek sevmeyenlerin sayısı yok denecek kadar az. Limonlu kekin kendine has aroması, dikkat çekici görüntüsü ve mutfağı buram buram dolduran kokusuyla en gözde kek tariflerinden biri. Özellikle çat kapı gelen misafirler için güzel ve estetik bir tarif olabilir. Limonlu kek tarifi 10 dakikada fırına vermeye hazır kekler arasında yer alır. Herkesin severek tüketeceği bu tarifi puf puf kabaran biçimde yapmak için yazının devamını okuyabilirsiniz…
Büyükten küçüğe, yediden yetmişe herkesin severek tükettiği bu kekin yumuşaklığına ve lezzetine doyum olmaz. Canınız tatlı istediyse sadece birkaç dakika içinde hazır hâle getirerek tüketebilirsiniz. Fırınınızı ve kek kalıbınızı hazır hâle getirebilirsiniz. İşte limonlu kek nasıl yapılır sorusunun yanıtı…
Kaç kişilik: 10 dilim
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 40 dakika
Kalori: 1 dilim 295 kcal
LİMONLU KEK MALZEMELERİ
Sade limonlu kek tarifi için aşağıda bahsi geçen malzemelerden destek alabilirsiniz. Bu malzemeler, hemen hemen her evde bulunabilen malzemelerdir. Yapım aşamasına geçmeden hemen önce aşağıdaki malzemeleri hazırlayarak masaya dizebilir ve bu sayede kek yapımını daha da kolaylaştırabilirsiniz. İşte limonlu kek malzemeleri;
Kek kabını yağlamak için;
LİMONLU KEK NASIL YAPILIR?
Limonlu kek yapımı için yukarıdaki malzemeleri hazırladıktan sonra aşağıdaki püf noktalara da dikkat edebilirsiniz.
Püf Noktası: Kekin lezzetinin yerinde olabilmesi için limon kabukları aşamasını atlamamalısınız.
Pişirme Önerisi: Kekte daha yoğun bir limon tadı sağlamak için tarife 1 ya da 2 su bardağı limonata eklemeyi düşünebilirsiniz.
İşte limonlu kek nasıl yapılır sorusunun cevabı;
Afiyet Olsun.