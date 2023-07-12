Limonlu cevizli kek tarifi: Evde limonlu cevizli kek nasıl yapılır, malzemeleri neler?

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Hamura sinen mis limon kokusu, vanilyanın hamurla yaptığı eşsiz harman ve cevizin verdiği lezzet, bu tatlıyı benzersiz kılan detaylardan. Limonlu kek tarifinde süt yerine yoğurt kullanabilir ve böylece daha tok kıvama sahip bir kek elde edebilirsiniz. Yumuşak bir dokuya ve tok kıvama sahip olan bu kek, sünger dokulu kek sevenlerin favorisi oluyor. İşte limonlu cevizli kek nasıl yapılır sorusunun yanıtı…

Kaç kişilik: 10 dilim

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 35 dakika

Kalori: 1 porsiyon 150 kcal

LİMONLU CEVİZLİ KEK MALZEMELERİ

Limonlu cevizli kek malzemeleri;

1 su bardağı toz şeker

2 paket vanilin

3 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

10 – 15 adet ceviz içi (iri ve parçalanmış olursa daha iyi olur)

1 adet limon kabuğu rendesi

1 ya da 2 su bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

1 adet limon suyu

LİMONLU CEVİZLİ KEK NASIL YAPILIR?

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Limonlu cevizli kek tarifi için gereken adımlar aşağıdadır;

Yumurtaları bir kaba kırdıktan sonra üzerine toz şeker ilave edin. İki malzemeyi yeterince çırptıktan sonra yoğurt, sıvı yağ ve limon suyunu ekleyerek çırpma işlemini sürdürün.

Üzerine kabartma tozu, vanilin ve un dâhil edin. Limon kabuğu rendesini de koyduktan sonra çırpmaya devam edin.

Çırptığınız kek harcına iri iri parçaladığınız ceviz içlerini ilave edin. Son bir kez spatula kullanarak karıştırın.

Unlanmış ve yağlanmış kek kalıbına hazırladığınız harcı aktarın.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına koyduğunuz harcı 35 dakika kadar kontrollü olarak pişirin.

Piştikten sonra keki fırından alın ve soğumaya bırakın.

Dilimleyerek servis edin.

Afiyet Olsun.

Tarifin Püf Noktası: Kullandığınız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Şeker ve yumurtayı beyaz köpük çıkana kadar çırptığınızdan emin olun. Bunun yanı sıra keki fırına verdikten sonraki ilk 25 dakikada fırın kapağını açmamalısınız.