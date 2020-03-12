12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kolay ve pratik bir şekilde evde yapabileceğimiz bu sütlü tatlının tarifi nedir? Muhallebi nasıl yapılır? Muhallebi çeşitleri nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...
MUHALLEBİ NASIL YAPILIR?
Muhallebi yaparken ilk olarak soğuk süt, nişasta ve şekeri tencereye alıp iyice karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin.Kaynamaya yakın üzerine tereyağını ilave edin. Üzeri boncuk boncuk olduğunda muhallebiyi kaselere paylaştırın.
Üzerine tarçın serpip veya üzerinde meyve dilimleriyle servis edin.
Dilerseniz lezzetini arttırmak için üzerini çikolata sosu ile süsleyebilirsiniz
MUHALLEBİ ÇEŞİTLERİ
Elmalı muhallebi;
Harcı için:
3 adet büyük boy kırmızı elma
1 çay bardağı şeker
1/2 su bardağı su
1/2 tatlı kaşığı tarçın
1 çay bardağı ceviz içi (iri çekilmiş)
Muhallebisi için:
1/2 litre süt
1/2 su bardağın
1/2 su bardağı şeker
1 paket vanilya
100 ml.krema
1 tatlı kaşığı tereyağı
Bal kabaklı muhallebi;
Bal kabağı püresi için:
1 kilogram bal kabağı
1,5 su bardağı toz şeker
3/4 su bardağı su
Kreması için:
1 paket toz krem şanti
1 su bardağı soğuk süt
Servisi için:
2 yemek kaşığı ince çekilmiş antep fıstığı
1 yemek kaşığı doğranmış kuru yaban mersini
Yaban mersini püresi için:
1,5 su bardağı kurutulmuş yaban mersini
1 yemek kaşığı toz şeker
3/4 su bardağı su
1 yemek kaşığı mısır nişastası
Hindistan cevizli muhallebi;
500 ml.inek sütü
250 ml.hindistan cevizi sütü
250 ml.hindistan cevizi kreması
70 gram pirinç unu
1/2 adet vanilya çubuğu
1/2 su bardağı rendelenmiş hindistan cevizi
1/2 su bardağı agave şurubu
Kupta kadayıflı muhallebi;
500 gram tel kadayıf
3 yemek kaşığı tereyağı
4 yemek kaşığı toz şeker
1 su bardağı dövülmüş ceviz içi
Muhallebisi için:
1 litre süt
3 yemek kaşığın
3 yemek kaşığı nişasta
1 su bardağı toz şeker
1 adet yumurta sarısı
1 paket krema
Çikolata soslu muhallebi;
5 su bardağı süt
3/4 su bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı buğday nişastası
1 tatlı kaşığı vanilya özütü
Çikolata sosu için:
120 gram bitter çikolata
1/2 su bardağı sıvı krema
1 adet muz
KOLAY MUHALLEBİ TARİFLERİ
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı un
1 yemek kaşığı mısır nişastası (olmasa da olur)
1 paket vanilya
Yarımdan az margarin
İsteğe göre aroma konulabilir. Damla sakızı ya da limon kabuğu gibi.
Süslemek için:
Tarçın
Antep fıstığı
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