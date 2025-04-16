Fatma nine 95 yaşındaydı... Ölüm kuyusu!
Muğla'da, 95 yaşındaki Fatma Tekin'in yakınları yaşlı kadının evde olmadığını fark etti. Ardından da Tekin'i aramaya başladı. Cansız bedeni, evinin yakınındaki su kuyusundan ekiplerce çıkartılan Tekin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Muğla'da yürek yakan olay, sabah saatlerinde Köyceğiz'in Toparlar Mahallesi Çayiçi mevkiinde meydana geldi. Fatma Tekin'in (95) evde olmadığını fark eden yakınları, aramaya başladı.
YAKINDAKİ SU KUYUSUNA DÜŞMÜŞ
DHA'daki habere göre Tekin'in, evlerinin yakınındaki su kuyusuna düştüğünü belirleyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ SAPTANDI
İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince su kuyusundan çıkartılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Tekin'in cesedi Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.