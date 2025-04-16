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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla haberleri: Fatma Tekin nine 95 yaşındaydı... Ölüm kuyusu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Fatma nine 95 yaşındaydı... Ölüm kuyusu!

        Muğla'da, 95 yaşındaki Fatma Tekin'in yakınları yaşlı kadının evde olmadığını fark etti. Ardından da Tekin'i aramaya başladı. Cansız bedeni, evinin yakınındaki su kuyusundan ekiplerce çıkartılan Tekin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 15:04 Güncelleme: 16.04.2025 - 15:04
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        Fatma nine 95 yaşındaydı... Ölüm kuyusu!
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        Muğla'da yürek yakan olay, sabah saatlerinde Köyceğiz'in Toparlar Mahallesi Çayiçi mevkiinde meydana geldi. Fatma Tekin'in (95) evde olmadığını fark eden yakınları, aramaya başladı.

        YAKINDAKİ SU KUYUSUNA DÜŞMÜŞ

        DHA'daki habere göre Tekin'in, evlerinin yakınındaki su kuyusuna düştüğünü belirleyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ SAPTANDI

        İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince su kuyusundan çıkartılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Tekin'in cesedi Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Muğla
        #Son dakika haberler
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