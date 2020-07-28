Adana'nın sahil ilçelerinden birisi olan Karataş’ta 300 dönüm alan üzerinde bulunan Kumluk Tabiat Parkı'na Karataş Belediyesi tarafından koronavirüs döneminde doğa ve denizi bir arada yaşamak isteyip, insanlarla teması en aza indirmek isteyenler için bungalov evler inşa edildi. Ayrıca parka karavanlar da getirildi. İlk etapta parka 6 adet bungalov ev inşa edilerek yanına 3 adet de karavan yerleştirildi. 2 bungalov ev otantik olarak tasarlanırken, 4 bungalov ev ise geniş aileler için özel olarak tasarlandı.
Doğa içinde deniz manzaralı parka gösterilen yoğun talep nedeniyle 11 adet daha bungalov ev inşa edilerek projenin sezon içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanıyor.
Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, Kumluk Tabiat Parkı'na yaptıkları bungalov ev ve karavan projelerini inceledi.
"ADANA'DA İLK OLMASI SEBEBİYLE ÖNEM ARZ EDİYOR"
Başkan Topuz burada İHA'ya yaptığı açıklamada, Adana’da ilk olması sebebiyle bungalov ev ve karavan projesinin önem arz ettiğini belirterek, “Şu anda 6 bungalovumuz ve 3 tane karavanımız var. Bunların sayısını 20’ye ve ilerleyen süreçte 50’ye çıkarmayı düşünüyoruz. Türkiye’nin birçok yerinden ne zaman başlayacağına dair sorular ve çok güzel tepkiler alıyoruz. Tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde hem Adana hem de Türkiye için ses getireceğine inanıyorum” dedi.
Adana’da daha önce böyle bir proje olmadığı için evlerin ilgi çektiğini ve yoğun talep olduğunu söyleyen Topuz, 600 civarında kişinin başvuru yaptığını vurgulayarak, “Eksiklerimiz tamamlanmak üzere eli kulağında. Şu anda ön kayıtları aldık. Benzeri bölgelerdeki fiyat araştırmalarını arkadaşlarımız yapıyorlar. Günlük ve haftalık fiyat tarifeleri olacak. Belediyenin internet sitesine arkadaşlarımız gerekli bilgiyi alabilecekler” ifadelerini kullandı.
Turizmi canlandırmayı hedeflediklerini aktaran Başkan Topuz, Milli Parklar Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalıştıklarını ve kış turizmi için paintball sahası, yürüyüş yolları, apart ve otel gibi projeleri hayata geçirmek istediklerini söyledi.
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