Muğla'daki yeni endemik bitki türüne 'Balan Sümbülü' ismi verildi

Balan Sümbülü olarak adlandırılan bitki türü hakkında açıklamalarda bulunan Yıldırım, Muğla'nin Leopoldia cinsi için oldukça önemli bir alan olduğunu belirterek, "Yeni keşfedilen 'Balan Sümbülü' ile cinsin dünyadaki tür sayısı 30'a, Türkiye'de de 16'ya yükseldi. Türkiye'deki endemik 'Leopoldia' tür sayısı da 9'a çıkmış oldu. Bu bitkiyi isminden de anlaşılacağı üzere 'Leopoldia buseana'yı keşfeden Buse Hanım'ın ismine atfettik" ifadelerini kullandı.