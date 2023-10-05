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        Haberler Gündem Güvenlik Muğla'da yurt dışına kaçmaya çalışan 11 FETÖ üyesi ABD bayraklı motoryatta yakalandı

        Muğla'da yurt dışına kaçmaya çalışan 11 FETÖ üyesi ABD bayraklı motoryatta yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü, profesör ve uzman tabiplerin de olduğu 11'i FETÖ üyesi toplam 14 kişi, ABD bayraklı motoryatla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 02:16 Güncelleme: 05.10.2023 - 02:23
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        Yurt dışına kaçmaya çalışan 11 FETÖ'cü ABD bayraklı motoryatta yakalandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde FETÖ üyesi olduğu öne sürülen 11 kişinin de aralarında bulunduğu 14 kişi, deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Sahil Güvenlik ve İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu terör örgütünün üyesi olmak suçundan haklarında açılan davalar devam eden şüphelilerin ABD bayraklı motoryat ile Bozburun'dan denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Sahil Güvenlik ekiplerince Bozukkale açıklarında durdurulan teknedeki aramada 14 kişi yakalandı. AA'nın haberine göre; bu kişilerden 11'inin FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle mesleklerinden ihraç edilip haklarında yurt dışına çıkış yasağı konulduğu belirlendi.

        Aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü, profesör ve uzman tabiplerin de olduğu bu kişiler sahil güvenlik ekiplerince limana getirilip polise teslim edildi.

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