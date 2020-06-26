Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, polis ekiplerince belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramada, 2 bin 50 ecstasy, çeşitli miktarlarda kokain, esrar, metamfetamin, skunk, ruhsatsız tabanca ve iki hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.