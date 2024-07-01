Muğla'da traktör devrildi, sürücü öldü
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Karaçam Mahallesi'nde ormanlık alanda çalışan işçilerden Mehmet Şahin'in kullandığı traktör devrildi. Sürücü Şahin, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Bulunduğu yerden çıkarılan Şahin'in cenazesi, Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.