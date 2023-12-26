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        Haberler Gündem Muğla'da terör propagandasına 2 gözaltı - Güncel haberler

        Muğla'da terör propagandasına 2 gözaltı

        Muğla'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 19:48 Güncelleme: 26.12.2023 - 19:48
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        Muğla'da terör propagandasına 2 gözaltı
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        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, V.Y. ve S.A.´nın sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığını tespit etti.

        Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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