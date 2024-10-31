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        Haberler Gündem Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı - Güncel haberler

        Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı: 7 tutuklama

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 00:45 Güncelleme: 31.10.2024 - 00:45
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        Tarihi eser kaçakçılığı: 7 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Dalaman'da tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        3 yerde kazı yapıldığı tespit edilerek düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 5 sikke, heykel, 29 obje, 6 tarihi eser bilgileri bulunan kitap ve defter, 3 alan tarama aleti, dedektör, yer altı görüntüleme kamerası, jeneratör, elektrikli testere, kırıcı, gaz maskesi, koruyucu gözlük, 2 tüfek ve 22 kazı malzemesi ele geçirildi.

        Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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        ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 87 KİŞİ YAKALANDI

        Muğla ve ilçelerinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 87 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Ekiplerin yaptığı uygulama kapsamında 26'sı kesinleşmiş hapis cezası, 61'i çeşitli suçlardan aranan 87 kişi gözaltına alındı.

        Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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