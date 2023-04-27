HABERTURK.COM

Ege ile Akdeniz’in kesişim noktalarından birinde yer alan Muğla özellikle yaz tatillerinin vazgeçilmez şehirlerinden biridir. Fethiye, Dalaman, Marmaris, Datça gibi tatil kasabaları her sene yüzlerce yerli ve yabancı turistin odak noktası konumunda. Birçok Ege şehrinde olduğu gibi Muğla’nın da bereketli ve sulak toprakları birçok uygarlığın yaşam alanı olmuştur. Kendine özgü kültürel yapıları ve turizm odaklı kasabalarıyla Muğla tekrar tekrar ziyaret edebileceğiniz şehirlerden biri.

İşte Muğla’da gezilecek yerler:

Fethiye

Muğla’nın ilçelerinden biri olan Fethiye’de hem birçok yer gezebilir hem de tertemiz doğasının tadını çıkarabilirsiniz. Antik kalıntıları, turistik yerleri her ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz küçük ama renkli merkeziyle Fethiye Muğla’da günübirlik gezilecek yerlerden biri olabilir. Fethiye gezinize Kelebekler Vadisi ile başlayabilirsiniz. Hem denize girebileceğiniz hem tekne turlarıyla gezebileceğiniz bu yerin doğası da sizi cezbedecek. Eğer antik kalıntıların arasında gezmek istiyorsanız Fethiye’de bulunan Tlos Antik Kenti’ni ve Fethiye Kral Mezarları’nı ziyaret edebilirsiniz. Gün sonunda Fethiye Merkez’de zaman geçirebilir ve Fethiye2nin özel lezzetlerini deneyebilirsiniz.

Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Merkezi

Bodrum’un sembollerinden biri olan Bodrum Kalesi masmavi denizi ve arkasına aldığı dağıyla güçlü bir manzaraya sahip. Kalenin içerisinde dünyanın en eski batıklarından biri olan “Uluburun Batığı’ndan” çıkarılan kalıntılar Sualtı Arkeoloji Merkezi’nde sergileniyor. Hem tarihi yolculuk yapıp hem de manzarasını izleyebileceğiniz bu yer Muğla’da gezilecek yerler listeniz için ideal.

Köyceğiz Yuvarlakçay

Muğla’da ilkbaharda gezilecek yerlerden olan Yuvarlakçay, yuvarlanarak aktığı için bu ismi almıştır. Hem fotoğraf çekilebileceğiniz hem de dinlenebileceğiniz salıncaklarıyla Yuvarlakçay ziyaretçilerini ağırlıyor. Çevresinde doğayla iç içe zaman geçirebileceğiniz kafelerde bulunuyor. Köyceğiz’in gözbebeklerinden biri olan Yuvarlakçay’a şehrin her yerinden kolay ulaşım da sağlanabiliyor.

Bodrum Antik Tiyatrosu

Yıllarca pek çok uygarlığın şenlik ve tiyatro gibi etkinliklerine ev sahipliği yapan antik yapı restore edilerek günümüz şartlarında kullanılabilir hale getirilmiştir. Karia Kralı Mousolos tarafından yaptırılan antik tiyatro yaz akşamlarında da Bodrum’a gelen yerli ve yabancı turistlerin antik yapı içerisinde konser dinlemelerine uygun. Bodrum’a gelerek yaz akşamlarınızı farklı bir deneyimle taçlandırmak istiyorsanız buraya uğramalısınız.

Marmaris Kalesi

Muğla’daki kale formundaki yapılardan biri de Marmaris’te yer alıyor. Osmanlı Dönemi’nde tekrardan inşa ettirilen kale, çeşitli restorasyonların ardından ziyarete açılmıştır. Marmaris Kalesi gezinizde aynı zamanda içerisinde yer alan Arkeoloji Müzesine de bakabilirsiniz. Tarihi yapı kadar müzenin içerisinde tarihi arkeolojik ve etnografik eserlerle dolu. Birçok uygarlıktan eserlerin bir arada sergilendiği müze de deniz manzarasıyla ziyaretçilerini karşılıyor.

Ölüdeniz

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan Ölüdeniz, dünyanın en güzel sahillerinden birine sahiptir. Sakin denizi ve tertemiz kumsallarıyla Muğla’da yazın gezilecek yerlerden biri de burasıdır. Aynı zamanda tekne turlarıyla da Ölüdeniz çevresinde zaman geçirebilir deniz kum güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Sadece denize girmek istemeyip tatilinizi farklı aktivitelerle doldurmak istiyorsanız Ölüdeniz’de su altı dalışı ve yamaç paraşütü gibi ekstrem sporları yapabilirsiniz.

Saklıkent Milli Parkı

Tatilini Fethiye’de geçirecekler için bir diğer rotada Saklıkent Milli Parkı’dır. Muğla’da gezilecek yerler doğa içinde uygun olan Saklıkent kanyonu ve yürüyüş parkurlarıyla tabiatın tadını çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda tahta köprüler üzerinde gezebileceğiniz Saklıkent’te turlara katılarak daha da keyifli yürüyüş rotası geçirebilirsiniz. Milli parkın içerisinde piknik yapabileceğiniz alanlarda bulunuyor. Sevdiklerinizle yaz aylarında hafta sonu kaçamakları için ideal bir yer.

Dalaman Çayı

Muğla’nın Akdeniz’e bağlı çaylarından biri Dalaman’dır. Muğla’da ilkbaharda gezilecek yerlerden olan Dalaman Çayı, rafting tutkunları için bire birdir. Tatilinizi daha keyifli hale getirebileceğiniz bu yer doğasıyla da çok hoşunuza gidecek. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan bu yer hem doğasıyla hem de rafting parkurlarına elverişli yapısıyla tatil listenize ekleyebileceğiniz rotalardan.

Can Yücel Evi

Muğla’da sevgiliyle gezilecek renkli sokaklarından geçilecek en güzel yerlerden biri Datça’dır. Datça’nın renkli çiçeklerle bezenmiş, otantik kafelerle donatılmış sokaklarında gezerek Can Yücel Evi’ne ulaşabilirsiniz. Muğla’nın en tanınan şairlerinden olan Can Yücel’in hatırası burada yaşatılmaktadır. Datça sokaklarında hem romantik hem de keyifli bir gezi deneyimi elde edebilirsiniz.

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos