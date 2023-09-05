Muğla'da düşen yıldırımlar 36 yerde yangın çıkardı!

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Muğla'da, orman ve makiliklerde yıldırım düşmesi sonucu 36 yangın çıktı. Yangınlar, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

DHA'nın haberine göre kentte, Marmaris ilçesi başta olmak üzere, son günlerde etkili olan gök gürültülü sağanakta düşen yıldırımlarla yangınlar çıktı.

Dün sabah saatlerinden itibaren Muğla bölgesinde çeşitli noktalara yıldırım düştü. Marmaris'e 9'u düşen yıldırımlar, kent genelinde toplam 36 maki ve orman yangınına neden oldu. REKLAM

Marmaris'te, yıldırımla çıkan yangınların en büyüğünde 1 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangınlara Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün ekipleri kara ve havadan müdahale etti.

Bazı noktalara karadan ulaşım olmadığı için kara unsurları, denizden balıkçı tekneleriyle bölgeye taşındı. Yangınlar ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 04.09.2023 tarihinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde, Ormanın Kahramanları 36 adet yıldırım kaynaklı yangına müdahale edip söndürdü, ellerinize sağlık ifadesini kullandı.