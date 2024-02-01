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        Haberler Yaşam Muğla'da bozayı ile 3 yavrusu fotokapanla görüntülendi

        Muğla'da bozayı ile 3 yavrusu fotokapanla görüntülendi

        Muğla'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapana bozayı ile 3 yavrusu yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 09:12 Güncelleme: 01.02.2024 - 09:12
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        Bozayı ile 3 yavrusu fotokapana yakalandı
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Muğla Şubesi ekiplerince, kaçak avcılıkla mücadele ve doğadaki canlıların popülasyonunun tespit edilmesi için ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirildi.

        Fotokapanlardan biri boz ayı ailesini görüntüledi.

        Görüntüde anne boz ayının ve 3 yavrusuyla yürümesi yer aldı.

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        #bozayı
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