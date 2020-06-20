Muğla'da bir kişi şehre inen domuz sürüsünü ekmekle besledi

Alınan bilgiye, Karagözler Mahallesi'nde yaban domuzu ve yavruları çöplerin yakınlarında yiyecek aradı.Durumu gören bir kişi, evinden getirdiği ekmekleri domuzlara verdi.Korku belirtisi göstermeyen domuzlar, ismini açıklamak istemeyen kişinin verdiği ekmeleri yedi.Yaklaşık 10 domuzun bulunduğu sürünün her gece aynı noktaya indiği ve yiyecek aradığı ifade edildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."