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        Haberler Gündem Çevre Muğla'da binlerce fidan toprakla buluşacak | Son dakika haberleri

        Muğla'da 11 Kasım'da binlerce fidan toprakla buluşacak

        Muğla'da bu yıl "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganıyla düzenlenecek olan "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliklerinde binlerce fidan toprakla buluşacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 13:07 Güncelleme: 07.11.2024 - 13:07
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        Muğla'da binlerce fidan toprakla buluşacak
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        Muğla'da düzenlenecek olan "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliklerinde binlerce fidan toprakla buluşacak.

        İl merkezlerinin yanı sıra ilçelerde de "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganıyla düzenlenecek fidan dikim törenlerine, yerel protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katılacak.

        Tüm ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek etkinlikler, sabah 10.30'da başlayacak ve saat 11.11'de katılımcıların ilk fidanları dikmesiyle devam edecek.

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        #yerel haberler
        #muğla haberleri
        #fidan dikimi
        #11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü
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