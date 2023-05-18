Muğla'da 4. kattan düşen kadın öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 4. kattaki evin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.

Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Sabire Şen isimli kadın, iddiaya göre 4. kattaki evinin balkonundan yere düştü. Kadının düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Şen'in cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.