05 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son dakika haberine göre Muğla Köyceğiz'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe yol açarken artçı sarsıntılar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 5 Kasım son deprem verileri...
AFAD MUĞLA DEPREMİ
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 5, 2019
KANDİLLİ RASATHANESİ MUĞLA DEPREMİ
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 5, 2019
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - MUĞLA KÖYCEĞİZ'DE 3.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.11.05 06:50:23 37.0722 28.5590 5.0 -.- 3.7 3.6 BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) REVIZE02 2019.11.05 05:15:28 36.4575 28.7185 5.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.05 04:05:23 36.4912 28.7085 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.05 01:59:58 35.6713 35.7427 10.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.05 01:39:56 40.8655 28.1615 23.6 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.11.04 21:51:17 38.8862 43.1233 10.6 -.- 1.9 -.- YARIMADAKOYU-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel 2019.11.04 21:15:45 37.8285 29.7187 8.4 -.- 2.2 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.11.04 20:08:22 41.0572 43.1867 1.2 -.- 1.7 -.- GOBELBAKAN-CILDIR (ARDAHAN) İlksel 2019.11.04 19:06:09 36.4937 28.8190 8.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.04 18:53:53 40.9195 43.3052 5.0 -.- 2.6 -.- GONULALAN-ARPACAY (KARS) İlksel 2019.11.04 17:43:01 41.2460 28.8800 0.0 -.- 1.4 -.- ODAYERI-EYUP (ISTANBUL) İlksel 2019.11.04 16:14:27 37.9768 29.5045 5.4 -.- 1.5 -.- DENIZLER-CAL (DENIZLI) İlksel 2019.11.04 15:06:09 37.6718 26.8260 5.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.11.04 14:54:32 40.4253 28.7780 8.6 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.11.04 14:47:49 36.4613 28.7510 5.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.04 14:03:17 38.5795 43.1075 18.6 -.- 2.1 -.- VAN GOLU İlksel 2019.11.04 13:22:50 37.7505 29.8262 19.9 -.- 1.4 -.- GEMIS-CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.11.04 12:58:21 39.1095 36.1125 3.9 -.- 1.6 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel 2019.11.04 12:44:47 36.5438 28.9933 11.7 -.- 1.9 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.11.04 12:31:09 38.7405 33.9493 0.0 -.- 1.6 -.- HACIMAHMUTUSAGI-ORTAKOY (AKSARAY) İlksel 2019.11.04 12:18:00 36.1958 32.8847 23.3 -.- 1.3 -.- ORMANCIK-ANAMUR (MERSIN) İlksel 2019.11.04 11:59:20 37.1717 28.1088 0.0 -.- 1.8 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel 2019.11.04 11:57:25 37.1792 28.2290 0.0 -.- 2.0 -.- DAGDIBI-(MUGLA) İlksel 2019.11.04 10:16:04 37.5735 38.5258 11.1 -.- 2.5 -.- KOVANOLUK-SAMSAT (ADIYAMAN) İlksel 2019.11.04 08:33:06 37.8402 29.6068 5.0 -.- 2.6 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.11.04 07:55:44 36.4762 28.6942 5.0 -.- 3.0 2.7 AKDENIZ İlksel
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