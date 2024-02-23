Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Marmaris'te muhtarlarla buluştu

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İlçede bir otelde düzenlenen toplantıda muhtarla sohbet eden Ayaydın, seçimde vatandaşlar görev verdiği takdirde muhtarlarla istişare içinde sorunlara çözüm getireceklerini söyledi.

Marmaris'in yıllardır birikmiş birçok sorunu olduğunu belirten Ayaydın, "Marmaris gerçekten acil müdahale edilmesi gereken bir ilçe. Yıllardır Muğla Büyükşehir Belediyesinden hiçbir hizmet alamamış, sorunlar birikmiş ve öyle bir noktaya gelmiş ki acil bu sorunların masaya yatırılması lazım." dedi.

Bütün sorunları Cumhur İttifakının Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı ile çözmek için çaba göstereceklerini anlatan Ayaydın, sağlıklı şekilde ilçeyi tekrar ayağa kaldıracaklarını ifade etti.

Dışardan Marmaris'i görmeyen ve bilmeyenlerin hayallerinde bu şehri çok farklı kurduğunu vurgulayan Ayaydın, "Burayı bilmeyenler Marmaris'i pırıl pırıl denizi olan, altyapı sorunları olmayan bir yer olarak görür. Ama ne yazık ki denizi tamamen kirlenmiş ve acil müdahale edilmesi lazım. Bugüne kadar yapılmayanları biz yapacağız." diye konuştu.

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Muhtarlara çok önem verdiğini, muhtarların halk ile yerel yönetimler arasında bir köprü görevi gördüğünü anlatan Ayaydın, şöyle devam etti:

"Kimin derdi varsa size geliyor. Sizler de bunları yerel yönetimlere aktarıyorsunuz. Ben inanıyorum ki şimdiye kadar Büyükşehir Belediye Başkanına ulaşamadınız. Ben şunu net olarak söylüyorum. Muhtarlar hiçbir randevu almadan bana gelecek. Bütün muhtar evleri il genelinde tek tip olacak. Muhtarlıklara bilgisayar ve yazıcı da kuracağız. İl genelinde bütün taksi durakları da aynı standartlarda olacak. Muhtarlarımızın çalışma koşullarını çok iyi bir noktaya getireceğiz."

Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı ise ilçenin sorunlarını çözmek için göreve talip olduklarına işaret ederek, "Göreve gelirsek inşallah önümüzdeki yıl Savarona'yı buraya getirterek yat festivalini de Savarona ile başlatırız inşallah." ifadesini kullandı.

Ayaydın, konuşmaların ardından muhtarların sorunlarını dinledi.

Programa, Muğla Koordinatörü İbrahim Aydın, MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat ile muhtarlar katıldı.