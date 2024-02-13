Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, Habertürk'e konuştu

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Yerel seçimlerde son 46 gün kala adayların söylemleri netleşmeye başladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, projelerini Habertürk'ten Esra Toptaş'a anlattı.

Aras'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"FARKLI SU KAYNAKLARINA YÖNELMEK ZORUNDAYIZ"

Su sadece Bodrum ve Muğla'nın değil bütün dünyanın meselesi. İnsanların temiz suya ulaşma şansları gün geldikçe azalıyor. Bodrum'da 2021 yılında tahmin etmeyeceğiniz orman yangınları yaşadık. Bu bize iklim krizinin geldiğine işaret ediyordu. Barajlar tamamen sıfırlandı, hem de Ağustos'ın başında kurdu. Onun için ciddi su kriziyle karşı karşıya kaldık. Bunu çözmek için Büyükşehirimiz yeni kuyular açtı. Bazı vatandaşlarımız kendi kuyularından kullanıyor Bodrum'da. Tankerle su taşıyanlar oldu. Buna rağmen çözümlerimiz var. Hiçbir zaman geçtiğimiz yıldan daha iyi olmayacak önümüzdeki yıllar. Biz bir an önce farklı su kaynaklarına yönelmek zorundayız. 32 milyon metreküp su sadece termik santrallere verilmiş durumda. Bunun için Geyik Barajı'nı kamulaştırıp insan ihtiyacı için kullanmayı amaçlıyoruz. Davalar sonuçlanırsa Bodrum'un su ihtiyacı için kullanılır hale gelecek.

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"DENİZDEN ARITMA SUYU GÜNDEMİMİZDE"

Ekinambarı suyunu arıtarak Bodrum'a verebiliriz. Yatırım maliyeti yüksek ama bunu temiz ve ucuz enerji kaynaklarıyla kompanse edebiliyorsunuz. Oradan arıttığımız su uzun yıllar yetebilecek su. O da yetmezse denizden arıtmayı da yine projelendirdik. Günlük 20 bin metreküplük su arıtmayı projelendirdim. Seçimden sonra hızlı bir şekilde çözümlerimiz olacak. Ekinanbarı, Geyik Barajı'ndan veya yeraltı kaynaklarından temin edip vatandaşlarımıza sağlayacağız. Mesela Marmaris Bozburun tarafında da su problemi vardı. O bölgeyi Büyükşehir belediyemiz Marmaris ve Atatürk Barajı'ndan hat döşüyor. Muğla'nın diğer yerlerinde Ortaca'da bazı mahalleler, Kavaklıdere, Dalaman, Fethiye'de bazı mahallelerimiz var. Oralarda da su problemini kökten çözmek niyetindeyiz. Yeni su kaynakları yaratacağız. Denizden arıtma suyu gündemimizde.

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"TRAFİK SIKIŞIKLIĞI İÇİN PROJE YAPTIK"

Geçtiğimiz 5 yılda Bodrum'da çok önemli altyapı yatırımları oldu. Sadece Bodrum değil Fethiye'de. Bodrum'da 4 tane atıksu arıtma tesisi yapıldı. Çok büyük yatırım bu. Datça, Ortaca içme suyu hattı. Değirmendere ıslahı, Milas Ören'de atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon şebekesi yapılıyor. Birçok bölgede kanalizasyon ve atık su arıtma yatırımları sürüyor. Bu yatırımları son 5 yılda yaptık. Bundan sonra da devam edeceğiz. Muğla'nın nüfusu 1 milyon 56 bin, sürekli yaşayan nüfus bunun en az iki katı. Bodrum, Marmaris, Datça'da da aynı. Biz kayıtlı nüfusa göre bir ödenek alıyoruz. 198 bin kişilik ödenek alıyoruz, 500 bin kişilik harcıyoruz. Bunun çözümleri var tabii. Bodrum minimalist bir kent. Büyük caddeler, sokaklar yoktur. Genelde dar sokaklı iki katlı evler vardır. Trafik bütün Muğla'da bir sorun. Burada yetki ayrışmaları var. Karayolları, Büyükşehir, ilçe belediyelerinin bölgesi var. Ana trafik sıkışıklığının giderilmesi için proje yaptık. Kavşak düzenlemeleri, akıllı sinyalizasyonlar var. Bunu Muğla geneline yayacağız.

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"ÖNCELİKLE SU PROBLEMİNİ ÇÖZECEĞİZ"

Şu anda büyükşehirin trafik, altyapı, sosyal belediyecilik, çevre ve diğer bütün alanlarda gerçekten de nitelikli görev yapacağımı biliyorum. Bunun için aday oldum. Öncelikle su problemini çözeceğiz. Altyapı yine ikinci planda. Yollarla ilgili şikayetler var. Bunların büyük bölümü yapılan altyapı çalışmalarının getirdiği maliyet. Elektrik, Telekom, içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları bölgede çok fazla yapılıyor. Şu anda Milas'ta doğalgaz çalışması var. Her taraf kazıldı. Hepsinin bir süreci var. Bu kentler bu kadar nüfus artışına maruz kalmadan bu sorunların çoktan çözülmesi lazımdı. Şu anda bu sorunları çözmek için gerekli finansmanı AB'den olabilir, başka fonlardan olabilir bulup, İller Bankası'ndan merkezi hükümetten bulmayı düşünüyoruz.

"HALKIMIZI PLAJLARA ERİŞTİRECEĞİZ"

Muğla genelinde plajlar halka açılacak. Bodrum'da 70 plajı düzenledik. Halkımızın plajlara rahatça eriştireceğiz. Şu enflasyonist ortamda tabii ki turizm tesislerinden, pilajlardan faydalanamıyorlar. Bodrum'da 28 tane kent lokantası ve belediye kafe işletiyoruz.