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        Haberler Gündem Güncel Muğla, Bursa, İzmir ve Aydın'da orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor | Son dakika haberleri

        Muğla, Bursa, İzmir ve Aydın'da orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor

        Muğla'nın Milas, Ortaca ve Bodrum, Bursa'nın Orhaneli ve Nilüfer, İzmir'in Çeşme ve Urla ile Aydın'ın Çile ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Bursa ve Muğla'nın Ortaca ilçesindeki yangınlar kontrol altına alınırken diğer bölgelerdeki yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. İzmir Urla'da dün başlayan orman yangınında ise tedbiren Zeytinliköy ve Çiftlikevler siteleri tahliye edildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31.07.2024 - 12:50 Güncelleme: 31.07.2024 - 17:58
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        • 1

          Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor. Bugün de Muğla, Bursa, İzmir ve Aydın'da orman yangınları çıktı.

        • 2

          MUĞLA ORTACA

          Kentin Ortaca ilçesi Aşı Koyu mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        • 3

          İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

          Ekiplerin havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alanda zarar oluştu.

          Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

        • 4

          MUĞLA MİLAS

          Ortaca'daki yangında soğutma çalışmaları sürerken Milas'tan da yangın haberi geldi.

          Dörttepe mevkisindeki ormanlık ve makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

          İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

          Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        • 5

          MUĞLA BODRUM

          Muğla'nın iki ilçesinde çıkan orman yangınlarını söndürmek için yoğun mücadele verilirklen akşam saatlerinde de Bodrum'da alevler yükseldi.

          Gündoğan Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın makilik ve otluk alandan alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

          İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

          Yangını söndürme çalışmalarına havadan bir uçak da destek veriyor.

          Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

        • 6

          BURSA ORHANELİ

          Bursa'nın Orhaneli ilçesi kırsal Belenoluk Mahallesi Çaydere mevkisindeki ormanlık alanda da yangın çıktı.

        • 7

          İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

          Alevlere müdahaleye devam eden ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

        • 8

          BURSA NİLÜFER

          Bursa'nın Orhanli ilçesinin ardınadan bir yangın da Nilüfer ilçesinde çıktı.

          Balkan Mahallesi İzmir Yolu Caddesi yakınındaki anız yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine Bursa Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi.

        • 9

          Rüzgarın etkisiyle yerleşim alanına doğru hızla yayılan alevler, ekiplerin müdahalesiyle durduruldu. Söndürme çalışmasına vatandaşlar da destek verdi.

          Evlerin yakınındaki sebze ve meyve bahçesindeki kulübelerin, ayçiçeği ekili yaklaşık 10 dekar tarlanın zarar gördüğü yangını 1 saatte kontrol altına alan ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmasını sürdürüyor.

        • 10

          İZMİR ÇEŞME

          İki ilde yangınlarla mücadele sürerken İzmir'in Çeşme ilçesinden de alevler yükseldi.

          Kentin turistik ilçesi Çeşme'ye bağlı Germiyan Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        • 11

          İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak ile 5 arazöz sevk edildi.Bölgede havadan ve karadan söndürme çalışması başlatan ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

        • 12

          İZMİR URLA

          Urla'da Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda dün başlayan yangına ise müdahale sürüyor.

        • 13

          Yangın nedeniyle tedbiren Zeytinliköy ve Çiftlikevler siteleri tahliye edilirken, her iki sitede 120 konutun bulunduğu öğrenildi.

        • 14

          Yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan 9 uçak, 9 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile sürüyor.

        • 15

          "ÇOK CİDDİ DUMAN RİSKİ VAR"

          Tahliye edilen Zeytinliköy Sitesi yöneticisi Cihangir Selen, "İçeride toplam 120 hane var. AFAD ve polis ekipleri hep birlikte onların yardımına koştu. Yaşlı insanlarımız da vardı içeride. Hepsini tahliye edip siteyi boşalttık. Çok ciddi bir duman riski var. O nedenle de burada kesinlikle durulmamasını istiyorlar" diye konuştu.

        • 16

          70 yaşındaki Salih Parıltı ise "Evlerimiz tamamen boşaltıldı. Çok kötü, Allah herkesin yardımcısı olsun. Rüzgar biraz ters yöne girdi ve ilerliyor. Şu anda siteye ulaşacağını sanmıyorum ama inşallah bir sıkıntı olmaz. Yangın çok kısa zamanda hızla büyüdü. Benim ikinci evim var, oraya gideceğim ama yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz" açıklamalarında bulundu.

        • 17

          AYDIN

          Aydın'ın Çine ilçesi Kavşit Mahallesi'nin üst kesimlerinde çıkan orman yangınına da havadan ve karadan müdahale ediliyor.

          Helikopter ve uçakların da desteğiyle yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        • 18

          İzmir Çeşme ve Urla'daki orman yangınından görüntüler...

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