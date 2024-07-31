Muğla, Bursa, İzmir ve Aydın'da orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor

70 yaşındaki Salih Parıltı ise "Evlerimiz tamamen boşaltıldı. Çok kötü, Allah herkesin yardımcısı olsun. Rüzgar biraz ters yöne girdi ve ilerliyor. Şu anda siteye ulaşacağını sanmıyorum ama inşallah bir sıkıntı olmaz. Yangın çok kısa zamanda hızla büyüdü. Benim ikinci evim var, oraya gideceğim ama yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz" açıklamalarında bulundu.