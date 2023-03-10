"ÇOK YAKIN ZAMANDA GİTMİŞ OLACAĞIZ"
Ünlü isimlerin deprem bölgesine düzenlediği moral ziyaretleri kendisine hatırlatılan Müge Boz, yakın zamanda bölgeye gitmek istediğini söyledi.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Boz, "Benim de böyle bir planım vardı fakat sağlıkla ilgili ufak bir durumum olduğu için onların en son gittiği zamanı kaçırdım. Başka bir organizasyon için tarih bekliyoruz. Çok kısa zamanda ben de, Caner de oraya ziyarette bulunmayı istiyoruz. Çok yakın zamanda hazırlıkları bitirip, gitmiş olacağız" ifadelerini kullandı.