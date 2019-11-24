Ayrıca modellik de yapmaktadır. Zen Pırlanta'nın 2010 kampanyasının yüzüdür. Loft ve T-box çekimlerinde de yer almıştır. Vogue, Tempo, Marie Claire, Women's Health, İnstyle gibi dergilerde moda cekimleri yapmıştır. İkinci sezonunda katıldığı Leyla ile Mecnun dizisinden sezon sonu ayrılmıştır. TRT 1 de Gurbette Aşk adlı dizide rol almaktadır. Son olarak Kayıt Dışı dizisinde rol almıştır.