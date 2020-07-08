İlk defa Vina olmadan baş başa hem tatil, hem de çekim için şehir dışına çıktık. Dinlendik, enerjimizi topladık, inanılmaz güzel yemekler yedik, tarihimizi öğrendik, güvercinler ve atların bu bölgedeki önemini anlatan çok güzel hikayeler dinledik. Yani yazın da Kapadokya'ya gelinirmiş...