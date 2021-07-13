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Müge Boz, eşi Caner Erdeniz ve kızları Vina ile tatile çıktı - Magazin haberleri

Müge Boz, eşi Caner Erdeniz ve kızları Vina ile tatile çıktı

Oyuncu Müge Boz, bu yaz otelde tatil yapmak yerine basketbolcu eşi Caner Erdeniz ve kızı Vina ile birlikte kamp kurmayı tercih etti. Pikap arabalarının üzerine çadır yaptıran çift, 1000 kilometrelik tura çıktı

13.07.2021 - 09:54 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Müge Boz ile Galatasaray Basketbol takımında forma giyen Caner Erdeniz, bir yaşındaki kızları Vina ile birlikte kamp yaptı.

  • Üzerine çadır yaptırdıkları pikap arabalarıyla 1000 kilometrelik tura çıkan ünlü çift; Kelebek Vadisi, Köprülü Kanyon ve Bozburun’da kamp kurdu.

  • DOĞAYLA İÇ İÇE ZAMAN GEÇİRDİLER

    Müge Boz, eşi Caner Erdeniz ve kızlarıyla birlikte 15 gün boyunca doğayla iç içe zaman geçirdi. Ünlü çift, ayrıca çadır kurdukları yerlerin yakınlarındaki koy ve ormanlarda, etrafa atılan çöp atıklarını ve plastikleri topladı.

  • "KARAVAN YAPTIRIYORUZ"

    Öte yandan geçtiğimiz haftalarda eşi ile birlikte Etiler'de alışveriş yaparken objektiflere takılan Müge Boz, "Bu yıl kendimize bir süprizimiz var, bir karavan yaptırıyoruz. İlk kez bir karavan turu yapacağız bizi hangi süprizlerin beklediğini merakla bekliyorum. Şu an yapım aşamasında, bittikten sonra bir Ege turu sonrasında bir Güneydoğu Anadolu turu planlıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

  • "MÜGE SENARYO YAZIYOR"

    Bunun yanı sıra bir sürpriz daha olduğunu söyleyen Caner Erdeniz, "Müge bu aralar senaryo yazıyor ve bu senaryo bizim aşkımızı senaryoya dönüştürüyor. Bu Müge'nin bir hayaliydi ve bunu gerçekleştiriyor" ifadelerini kullanmıştı.

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